Полномочия ФАС по контролю цен на лекарства предложили расширить

Сейчас антимонопольщики контролируют только цены на жизненно необходимых и важнейших лекарств – 735 наименований из десятков тысяч. Согласно новой инициативе, мониторинг ФАС распространится на лекарственный ассортимент за пределами этого списка.

Кроме того, единороссы хотят внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», прописав общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей. Аптекам придётся ежеквартально регистрировать цены на все лекарства: в течение трёх месяцев стоимость лекарств будет оставаться неизменной.

Такие меры предложены на фоне нескольких скачков цен, произошедших в связи с ажиотажным спросом из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-2019. Только за прошлую неделю продажи противовирусных препаратов прямого действия и медицинских масок выросли в 3-4 раза, пишет издание со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

