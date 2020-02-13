Полномочия ФАС по контролю цен на лекарства предложили расширить
«Единая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект, наделяющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ дополнительными полномочиями по контролю розничных цен на медикаменты. Об этом сообщил заместитель председателя фракции Андрей Исаев, пишут «Известия».
Сейчас антимонопольщики контролируют только цены на жизненно необходимых и важнейших лекарств – 735 наименований из десятков тысяч. Согласно новой инициативе, мониторинг ФАС распространится на лекарственный ассортимент за пределами этого списка.
Кроме того, единороссы хотят внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», прописав общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей. Аптекам придётся ежеквартально регистрировать цены на все лекарства: в течение трёх месяцев стоимость лекарств будет оставаться неизменной.
Такие меры предложены на фоне нескольких скачков цен, произошедших в связи с ажиотажным спросом из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-2019. Только за прошлую неделю продажи противовирусных препаратов прямого действия и медицинских масок выросли в 3-4 раза, пишет издание со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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