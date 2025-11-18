Трамп захотел измерить IQ Байдена и Харрис

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами России СМИ: Диверсионная группа готовила покушение на секретаря Совбеза России Сергея Шойгу В Госдуме предложили ввести «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в октябре вырос в 2,6 раза В Минтрансе рассказали о судьбе знаменитой жёлтой Lada Kalina