Трамп захотел измерить IQ Байдена и Харрис
18 ноября 202509:45
Президент США Дональд Трамп предложил измерить уровень IQ бывшего американского президента Джо Байдена и экс-вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом он заявил на мероприятии компании McDonald's.
«Просто интересно, я хочу провести тест на IQ для Камалы и Байдена», - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
Трамп задался вопросом, кто победит в таком противостоянии.
Ранее американский президент назвал Джо Байдена «преступником», заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, пишет 360.ru.
