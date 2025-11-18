Трамп захотел измерить IQ Байдена и Харрис

Президент США Дональд Трамп предложил измерить уровень IQ бывшего американского президента Джо Байдена и экс-вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом он заявил на мероприятии компании McDonald's.

«Просто интересно, я хочу провести тест на IQ для Камалы и Байдена», - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Трамп задался вопросом, кто победит в таком противостоянии.

Ранее американский президент назвал Джо Байдена «преступником», заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, пишет 360.ru.


ФОТО: AP / ТАСС
