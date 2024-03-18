«Фантазии ЦБ»: Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян
Александр Бражников заявил НСН, что сам ЦБ заключил, что все финансовые инструменты, связанные с криптовалютой, должны быть иностранного происхождения.
Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян по просьбе Центробанка или правоохранительных органов, заявил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников в беседе с НСН.
Депутаты Госдумы могут принять закон о криптовалюте в весеннюю сессию, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нормы законопроекта регламентируют обращение и выпуск криптовалют, а также ответственность за незаконные действия с ними. Планируется также создать госплатформу по конфискации криптовалюты.
«Большой вопрос в том, как они собираются конфисковывать и где держать – на каких кошельках. Какая биржа будет в этом формате участвовать? Заявить, что ничего нет законодательно, это бред. Центробанк у нас заявил, что финансовые инструменты, связанные с криптовалютой, должны быть иностранного происхождения. Какая иностранная биржа даст возможность нашим правоохранительным органам арестовывать средства их клиентов? Я не представляю этого. Даже к Binance, которая не хочет видеть россиян на своей платформе, уже другое отношение в сообществе, многие уходят с этой биржи», - рассказал он.
Бражников отметил, что для реализации подобной меры в России необходимо создать свои собственные биржи, против чего и выступает ЦБ.
«Для этого надо свои создавать биржи, а пока это фантазия. Написать можно, а как это сделать? Интерпол с нами по этим вопросам не будет готов работать. К каким структурам будут обращаться наши правоохранительные органы? Технически это возможно, если мы изменим законодательство и у нас появятся свои финансовые институты», - подытожил собеседник НСН.
Криптовалюта может появиться в структуре золотовалютных резервов Центробанка, сказал ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков «Радиоточке НСН».
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