«Фантазии ЦБ»: Иностранные биржи не позволят арестовать криптокошельки россиян

«Большой вопрос в том, как они собираются конфисковывать и где держать – на каких кошельках. Какая биржа будет в этом формате участвовать? Заявить, что ничего нет законодательно, это бред. Центробанк у нас заявил, что финансовые инструменты, связанные с криптовалютой, должны быть иностранного происхождения. Какая иностранная биржа даст возможность нашим правоохранительным органам арестовывать средства их клиентов? Я не представляю этого. Даже к Binance, которая не хочет видеть россиян на своей платформе, уже другое отношение в сообществе, многие уходят с этой биржи», - рассказал он.

Бражников отметил, что для реализации подобной меры в России необходимо создать свои собственные биржи, против чего и выступает ЦБ.

«Для этого надо свои создавать биржи, а пока это фантазия. Написать можно, а как это сделать? Интерпол с нами по этим вопросам не будет готов работать. К каким структурам будут обращаться наши правоохранительные органы? Технически это возможно, если мы изменим законодательство и у нас появятся свои финансовые институты», - подытожил собеседник НСН.

Криптовалюта может появиться в структуре золотовалютных резервов Центробанка, сказал ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков «Радиоточке НСН».

