Торговые центры попросили о равных налоговых условиях с маркетплейсами

Торговые центры запросили таких же преференций, как у маркетплейсов, пишут «Известия» со ссылкой на обращение Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана в российские министерства промышленности и торговли, финансов и экономического развития.

Уравнять условия на рынке ТЦ просят путем снижения ставки налога на имущество и введения льготной ставки НДС.