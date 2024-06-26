Торговые центры попросили о равных налоговых условиях с маркетплейсами
Торговые центры запросили таких же преференций, как у маркетплейсов, пишут «Известия» со ссылкой на обращение Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана в российские министерства промышленности и торговли, финансов и экономического развития.
Уравнять условия на рынке ТЦ просят путем снижения ставки налога на имущество и введения льготной ставки НДС.
Сегодня российские торговые центры на 100% заместили площади ушедших иностранных брендов. По данным Минпромторга, уровень вакантных мест в ТЦ составляет 5–8%, что считается признаком стабильной ситуации и высокого спроса со стороны потребителей.
Российские бренды заняли 90% площадей торговых центров, при этом не все способны «потянуть» большие лоты после ухода крупных зарубежных игроков, заявил «Радиоточке НСН» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
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