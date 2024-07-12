Ракова сообщила о сервисе в МЭШ для выпускников с рекомендациями по поступлению в вузы
Приемная кампания в вузы продолжается в Москве, для выпускников и их родителей действует персонифицированный сервис МЭШ по рекомендации специальностей и учебных заведений. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Город стремится всесторонне помочь и поддержать выпускников и их семьи в этот непростой период, поэтому мы создали специальный сервис в МЭШ. Автоподборка рекомендованных специальностей и вузов для поступления формируется в том числе на основании результатов ЕГЭ и помогает сэкономить время на поиски подходящих образовательных учреждений. Кроме того, сервис дает информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления», — поделилась Ракова.
За последний месяц москвичи воспользовались сервисом более 100 тысяч раз.
Персональную подборку с рекомендациями вузов можно получить в разделе «Рекомендации» сервиса «Портфолио учащегося» в МЭШ. В автоподборке содержится детальная информация о вузах, в том числе контакты, число направлений подготовки по специальностям, количество специальностей, соответствующих результатам и запросам пользователя. Кроме того, в сервисе указывается наличие бюджетного или платного отделения, число мест на каждом из них, и количество необходимых для поступления баллов. Также выпускники могут узнать о своих возможностях по поступлению на рекомендованные специальности в предложенных вузах, ознакомившись с прошлогодними итогами проходных баллов абитуриентов.
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