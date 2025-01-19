Евростат: За год РФ в 3 раза сократила экспорт овощей и фруктов в ЕС

В 2024 году Россия по сравнению с 2023 годом в три раза меньше стала поставлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что совокупные объемы закупок этой продукции с января по ноябрь 2024 года были на уровне €121,1 млн.