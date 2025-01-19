Евростат: За год РФ в 3 раза сократила экспорт овощей и фруктов в ЕС
В 2024 году Россия по сравнению с 2023 годом в три раза меньше стала поставлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что совокупные объемы закупок этой продукции с января по ноябрь 2024 года были на уровне €121,1 млн.
При этом, согласно подсчетам, больше всего страны ЕС потратили на закупку овощей: €84 млн. Общая стоимость приобретенных за тот же период фруктов и орехов из России достигла лишь €17,1 млн.
По данным источника, в Евросоюзе был замечен высокий спрос на покупку орехов и обработанных фруктов из РФ, а среди российских овощей — бобовых культур. Также в 2024 году в Европе из России наиболее часто покупали баклажаны, спаржу и сельдерей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экспорт зерновых культур из РФ обрушился втрое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru