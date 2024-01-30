ЕК ждет механизма передачи Киеву доходов от активов России
У Еврокомиссии (ЕК) нет готового механизма передачи Киеву доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил представитель ЕК.
По его словам, Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить очередные шаги, однако конкретных сроков разработки таких механизмов пока нет, передает ТАСС.
ЕК приветствует то, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по передаче доходов от замороженных российских активов Украине. Теперь комиссия ждет формального утверждения по письменной процедуре.
Предполагается, что доходы от реинвестирования активов РФ передадут в бюджет ЕС и будут использованы для Украины.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза заморозили порядка 28 млрд евро активов бизнесменов и компаний из России и Белоруссии.
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