Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро

Издание отмечает, что большая часть заблокированных активов приходится на Бельгию (50 млрд евро). Далее следует Люксембург, где были заморожены активы РФ на сумму 5,5 млрд евро.

При этом ЕС неизвестны размеры замороженных национальных резервов России. В документе Еврокомиссии они оцениваются примерно в 33,8 млрд евро.

Ранее в Великобритании сообщили, что после начала спецоперации на Украине в стране заморозили активы РФ на сумму 18,39 млрд фунтов стерлингов ($20,95 млрд), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

