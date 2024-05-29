Евросоюз рекордно закупился мороженой треской и пикшей у России

Согласно данным, в марте РФ поставила 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 млн евро. Этот объем является самым заметным с декабря 2023 года как в денежном, так и в натуральном выражении.

Кроме того, в начале весны в Евросоюзу было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 млн евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года.

Ранее сообщалось, что предложение атлантической трески в Европе снижается на фоне сокращения уловов в мире и ограничений на торговлю с Россией. Указывалось,что из-за запрета на торговлю с РФ на фоне конфликта на Украине европейские переработчики «не получают достаточно сырья», передает «Радиоточка НСН».

