Евросоюз оценил претензии к России из-за импортозамещения в €290 миллиардов
Евросоюз считает, что Россия должна выплатить ЕС €290 млрд в счет компенсации за политику импортозамещения европейских товаров. Соответствующая жалоба направлена во Всемирную торговую организацию. Обращение опубликовано на сайте ВТО, сообщают «Известия».
Речь идет, в первую очередь, о «дискриминационной оценке заявок на госзакупки», требованиях получения предварительных разрешений и национальных квотах при государственных закупках.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — цитирует документ RT.
Упоминается, что Евросоюз пытался решить проблему на форумах ВТО и в рамках двусторонних контактов, но ситуация не изменилась.
ЕС призывает Россию снять ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО.
Ранее США обвинили Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО).
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями, это общемировая практика.
«У нас высокая доля госсектора и в экономике, и соответственно, в экспортной продукции, а Штаты ставят знак равенства между государственным участием и нарушением правил ВТО, то есть вмешательством государства в якобы свободную игру рыночных сил. Хотя фактов реальных нарушений типа завышения цен, субсидирования каких-то товаров замечено не было. На самом деле, государство в рыночной экономике выполняет не только свою социальную функцию, но и является равноправным участником рыночных отношений, как и негосударственные предприятия», - подчеркнул он.
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