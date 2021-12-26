Евросоюз оценил претензии к России из-за импортозамещения в €290 миллиардов

Речь идет, в первую очередь, о «дискриминационной оценке заявок на госзакупки», требованиях получения предварительных разрешений и национальных квотах при государственных закупках.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — цитирует документ RT.

Упоминается, что Евросоюз пытался решить проблему на форумах ВТО и в рамках двусторонних контактов, но ситуация не изменилась.

ЕС призывает Россию снять ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО.

Ранее США обвинили Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО).

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями, это общемировая практика.

«У нас высокая доля госсектора и в экономике, и соответственно, в экспортной продукции, а Штаты ставят знак равенства между государственным участием и нарушением правил ВТО, то есть вмешательством государства в якобы свободную игру рыночных сил. Хотя фактов реальных нарушений типа завышения цен, субсидирования каких-то товаров замечено не было. На самом деле, государство в рыночной экономике выполняет не только свою социальную функцию, но и является равноправным участником рыночных отношений, как и негосударственные предприятия», - подчеркнул он.