«Европейцам повезло»: ЕС предрекли стабильное прохождение зимы 2024 года

Накануне сообщалось, что ПХГ в странах Евросоюза заполнены на 77,06%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. При этом 23 января отбор газа из хранилищ составил 766,5 млн кубометров, а это максимальный показатель с середины декабря 2022 года. Игорь Юшков отметил, что в этом отопительном сезоне европейцам крайне повезло с погодой.

«Европейцам в этом году сильно везет, они проходят отопительный сезон с очень теплой погодой. Для отопления газа тратится все меньше, запасы в ПХГ остаются на высоком уровне. Обычно в подобные даты было около 40-45% заполненности ПХГ. В электроэнергетике тоже мало газа тратится, потому что очень много было ветра, и ветроэнергетика работала очень хорошо, газовые станции они экономили. Рынок успокаивается и цены снижаются. Мало того, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону нужно будет закупать мало газа, так еще и цены низкие становятся. Но в 2022 году фактически все первое полугодие из России приходили полноценные объемы газа, а в 2023 году с 1 января приходит мало газа. Соответственно, они во многом смогли подготовиться к зиме благодаря тому, что покупали в полном объеме российский газ», - сказал Юшков.

Кроме того, он отметил, что в Азии уже несколько недель цены на газ выше, чем в Европе, соответственно СПГ начинает переходить на азиатские рынки. При этом, по словам Юшкова, основная угроза для ЕС будет не в том, что газа будет не хватать физически, а в том, что произойдет скачок цены.