«Европейцам повезло»: ЕС предрекли стабильное прохождение зимы 2024 года
Для Евросоюза есть некоторые риски в 2023 году, но катастрофического сценария в этом отопительном сезоне ему удалось избежать, отметил в эфире НСН аналитик Игорь Юшков.
Евросоюз удачно проходит отопительный сезон из-за теплой погоды, запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) остаются на высоком уровне, к следующему сезону ему нужно будет закупать мало «голубого топлива», при этом цены на него достаточно низкие, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что ПХГ в странах Евросоюза заполнены на 77,06%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. При этом 23 января отбор газа из хранилищ составил 766,5 млн кубометров, а это максимальный показатель с середины декабря 2022 года. Игорь Юшков отметил, что в этом отопительном сезоне европейцам крайне повезло с погодой.
«Европейцам в этом году сильно везет, они проходят отопительный сезон с очень теплой погодой. Для отопления газа тратится все меньше, запасы в ПХГ остаются на высоком уровне. Обычно в подобные даты было около 40-45% заполненности ПХГ. В электроэнергетике тоже мало газа тратится, потому что очень много было ветра, и ветроэнергетика работала очень хорошо, газовые станции они экономили. Рынок успокаивается и цены снижаются. Мало того, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону нужно будет закупать мало газа, так еще и цены низкие становятся. Но в 2022 году фактически все первое полугодие из России приходили полноценные объемы газа, а в 2023 году с 1 января приходит мало газа. Соответственно, они во многом смогли подготовиться к зиме благодаря тому, что покупали в полном объеме российский газ», - сказал Юшков.
Кроме того, он отметил, что в Азии уже несколько недель цены на газ выше, чем в Европе, соответственно СПГ начинает переходить на азиатские рынки. При этом, по словам Юшкова, основная угроза для ЕС будет не в том, что газа будет не хватать физически, а в том, что произойдет скачок цены.
«Конечно, есть определенные риски для Европы. Они связаны с тем, что в Азии уже несколько недель цены на газ выше, чем в Европе и постепенно СПГ начинает переходить на азиатские рынки. Но все равно европейцам нужно будет закупить меньше газа, чем предполагалось. Это будет сдерживать рост цен на газ. Наверное, мы таких рекордов, как в прошлом году, не увидим. Хотя в прошлом году рекорды были не только из-за того, что нужно было запасаться газом, но и из-за того, что была засуха и другие источники энергии работали плохо. Эти риски есть и на 2023 год, но катастрофического сценария в Европе в этом отопительном сезоне удалось избежать. Основная угроза для Европы будет не в том, что физически газа будет не хватать, а скорее в том, что произойдет скачок цены», - резюмировал Юшков.
Ранее, 19 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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