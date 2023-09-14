Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4,5 процента
Совет управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, сообщает пресс-служба регулятора.
В заявлении уточняется, что с 20 августа 2023 года базовая процентная ставка составит 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4,0% годовых, по краткосрочным кредитам - 4,75% годовых.
Отмечается, что Совет управляющих намерен добиться своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, повышение ставок было олдобрено с целью «закрепить прогресс в достижении своей цели».
«Инфляция продолжает снижаться, но, как ожидается, всё еще будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени», - заключили в ЕЦБ.
Ранее в Центробанке РФ не исключили нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru