Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4,5 процента

В заявлении уточняется, что с 20 августа 2023 года базовая процентная ставка составит 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4,0% годовых, по краткосрочным кредитам - 4,75% годовых.

Отмечается, что Совет управляющих намерен добиться своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, повышение ставок было олдобрено с целью «закрепить прогресс в достижении своей цели».

«Инфляция продолжает снижаться, но, как ожидается, всё еще будет оставаться слишком высокой в ​​течение слишком долгого времени», - заключили в ЕЦБ.

Ранее в Центробанке РФ не исключили нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров 15 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

