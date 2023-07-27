Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4,25 процента

В заявлении говорится, что со 2 августа 2023 года базовая процентная ставка составит 4,25% годовых, ставка по депозитам - 3,75% годовых, по краткосрочным кредитам - 4,5% годовых.

В ЕЦБ отметили, что повышение ставок - это отражение обновлённой оценки прогноза инфляции, некоторые показатели демонстрируют признаки ослабления, однако базовая инфляция «в целом остается высокой».

«Совет управляющих намерен в итоге обеспечить своевременный возврат инфляции к своему среднесрочному целевому уровню в 2%», - заключили в ЕЦБ.

Ранее Совет директоров Центробанка России впервые с сентября 2022 года принял решение поднять ключевую ставку - до 8,5% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

