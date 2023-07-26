ФРС США повысила ключевую ставку до максимума с 2001 года
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение об очередном повышении ключевой ставки.
Регулятор поднял базовую ставку на 0,25% - до 5,25-5,5%. Это максимум с начала 2001 года.
В ФРС объяснили, что стремятся к снижению инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор подчеркнул, что допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Это будет зависеть от динамики роста цен.
В протоколе по результатам июньского заседания говорится, что ФРС ожидает начало рецессии в США в четвертом квартале 2023 года. Регулятор спрогнозировал «мягкое» падение американской экономики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru