ФРС США повысила ключевую ставку до максимума с 2001 года

Регулятор поднял базовую ставку на 0,25% - до 5,25-5,5%. Это максимум с начала 2001 года.

В ФРС объяснили, что стремятся к снижению инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор подчеркнул, что допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Это будет зависеть от динамики роста цен.

В протоколе по результатам июньского заседания говорится, что ФРС ожидает начало рецессии в США в четвертом квартале 2023 года. Регулятор спрогнозировал «мягкое» падение американской экономики, передает «Радиоточка НСН».

