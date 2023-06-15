Европейский центробанк повысил базовую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение повысить базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

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