Банк Англии повысил ставку до 4,5%
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что это уже 12-е подряд повышение с декабря 2021 года, когда ставка была повышена с 0,1% до 0,25%. Очередное решение повысить ставку было принято большинством голосов: семь против двух.
«Комитет скорректирует банковскую ставку по мере необходимости, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе в соответствии со своими полномочиями», - отмечается в заявлении.
Ранее Центробанк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru