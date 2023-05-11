Банк Англии повысил ставку до 4,5%

Отмечается, что это уже 12-е подряд повышение с декабря 2021 года, когда ставка была повышена с 0,1% до 0,25%. Очередное решение повысить ставку было принято большинством голосов: семь против двух.

«Комитет скорректирует банковскую ставку по мере необходимости, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе в соответствии со своими полномочиями», - отмечается в заявлении.

Ранее Центробанк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает «Свободная пресса».