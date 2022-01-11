Европейские цены на газ упали ниже $1000
11 января 202211:02
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров.
По данным лондонской биржи ICE, фьючерсы с поставкой в феврале по индексу TTF (Нидерланды) стоят $984 за 1 тысячу куб. м.
С начала торгов цены на газ потеряли около 1%, отмечает RT.
Накануне на закрытии торгов стоимость февральских фьючерсов составляла $1010 долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru