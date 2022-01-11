Европейские цены на газ упали ниже $1000

По данным лондонской биржи ICE, фьючерсы с поставкой в феврале по индексу TTF (Нидерланды) стоят $984 за 1 тысячу куб. м.

С начала торгов цены на газ потеряли около 1%, отмечает RT.

Накануне на закрытии торгов стоимость февральских фьючерсов составляла $1010 долларов.

