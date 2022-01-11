Цены на газ в Европе вновь превысили тысячу долларов

Стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов доходила до $1034. На протяжении торгов 10 января газовые котировки показывали волатильность, колебались в пределах $965-1070.

В результате торгов цена закрытия - $1010, что на два процента ниже расчетной стоимости 7 января.

Как сообщалось, компания «Газпром» в новогодние праздники почти вдвое сократила поставки газа в Европу через Украину. По данным компании, среднесуточный объем поставок 1–9 января уменьшился до 54 млн кубометров, что на 55% ниже показателей последней декады декабря прошлого года.

