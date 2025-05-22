Европарламент одобрил пошлины против сельскохозяйственной продукции из России
Европейский парламент большинством голосов согласовал повышение пошлин на импорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.
Теперь на все товары из этой категории будет наложен заградительный тариф в 50%. Еврокомиссия объяснила этот шаг тем, что Евросоюз якобы необходимо защитить от зависимости от России в этой сфере.
Это решение вызвало негативную реакцию крупнейших объединений европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca, но евродепутаты к ним не прислушались. По данным Совета ЕС, ограничения распространятся на весь российский сельхозэкспорт в Европу, тогда как в 2023 году они коснулись только на 15% поставок.
Ранее экономист Алексей Портанский рассказал в беседе с НСН, на какие российские товары Евросоюз может ввести пошлины в 500%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru