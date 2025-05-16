На какие российские товары Евросоюз может ввести пошлины в 500%
Экономист Алексей Портанский заявил НСН, что Россия экспортирует в Европу сырьевые товары, а также удобрения и комплектующие для ядерных реакторов.
Евросоюз может ввести пошлины в 500% на российские удобрения, алмазы или комплектующие для ядерных реакторов, но это невыгодно самим европейцам, поэтому такой сценарий маловероятен, заявил НСН профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский.
Участники саммита Европейского политического сообщества в Албании обсудят резкое ужесточение санкций против России, пишет Politico со ссылкой на четырех чиновников ЕС. Два собеседника издания уточнили, что речь идет, в частности, о «карательных пошлинах» на российский импорт. Эта инициатива исходит от сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, который предложил ввести 500-процентные пошлины на товары Москвы. Портанский рассказал, какие товары Россия еще поставляет в Европу.
«Пошлины в 500% - это некая экзотика, такие предложения рассчитаны на пиар-эффект. Пошлина в 100% уже является заградительной, поэтому в 500% особо нет смысла. Что касается номенклатуры товаров, которые мы экспортируем в Европу, она в последние годы уменьшилась. Но мы по-прежнему продолжаем экспортировать в страны Европы сырьевые товары. Туда же входят металлы и углеводороды», - отметил он.
Экономист подчеркнул, что самым «чувствительным» товаром для ЕС являются российские удобрения.
«Отдельной статьей я бы выделил удобрения. Для европейцев будет очень сложно наложить пошлины именно на удобрения. Это единственный товар в мире, на который ни США, ни ЕС до сих пор пошлины не накладывали. Существует острая потребность в удобрениях, все это понимают. Чувствительные товары еще – алмазы, платина. В последних пакетах санкций на это уже были ограничения введены. Еще я бы выделил комплектующие для ядерных реакторов, потому что в ряде стран Европы продолжают функционировать российские ядерные реакторы. На эти товары могут быть наложены пошлины. Но это обернется неприятными последствиями для самих стран ЕС. Например, удобрения мы найдем куда экспортировать – и на Ближний Восток, и в Африку. В таком случае речь пойдет о перенаправлении», - объяснил собеседник НСН.
После начала военной операции на Украине ЕС ввел 16 пакетов санкций против России, но воздержался от полного торгового эмбарго. Вариант с введением европейских пошлин рассматривался как один из сценариев обхода блокировки Венгрией ограничений в отношении Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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