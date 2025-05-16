На какие российские товары Евросоюз может ввести пошлины в 500%

«Пошлины в 500% - это некая экзотика, такие предложения рассчитаны на пиар-эффект. Пошлина в 100% уже является заградительной, поэтому в 500% особо нет смысла. Что касается номенклатуры товаров, которые мы экспортируем в Европу, она в последние годы уменьшилась. Но мы по-прежнему продолжаем экспортировать в страны Европы сырьевые товары. Туда же входят металлы и углеводороды», - отметил он.

Экономист подчеркнул, что самым «чувствительным» товаром для ЕС являются российские удобрения.

«Отдельной статьей я бы выделил удобрения. Для европейцев будет очень сложно наложить пошлины именно на удобрения. Это единственный товар в мире, на который ни США, ни ЕС до сих пор пошлины не накладывали. Существует острая потребность в удобрениях, все это понимают. Чувствительные товары еще – алмазы, платина. В последних пакетах санкций на это уже были ограничения введены. Еще я бы выделил комплектующие для ядерных реакторов, потому что в ряде стран Европы продолжают функционировать российские ядерные реакторы. На эти товары могут быть наложены пошлины. Но это обернется неприятными последствиями для самих стран ЕС. Например, удобрения мы найдем куда экспортировать – и на Ближний Восток, и в Африку. В таком случае речь пойдет о перенаправлении», - объяснил собеседник НСН.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел 16 пакетов санкций против России, но воздержался от полного торгового эмбарго. Вариант с введением европейских пошлин рассматривался как один из сценариев обхода блокировки Венгрией ограничений в отношении Москвы, передает «Радиоточка НСН».

