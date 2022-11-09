В ФРГ заявили о почти полном заполнении газовых хранилищ

Подземные газовые хранилища Германии заполнены на 99,54%, сообщает пресс-служба Федерального сетевого агентства ФРГ.

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«Общий статус хранения в Германии составляет 99,55%. Уровень в хранилище Реден составляет 93,97%», - говорится в сообщении, напомнив гражданам о важности экономичного потребления газа.

Регулятор также отметил, что поставки голубого топлива в страну «в настоящее время стабильны, их безопасность гарантирована».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ГазЭнергетикаГермания
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