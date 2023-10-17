Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях
Более половины экспорта России в Европу в августе оплачивалось в рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Агентство подсчитало, что доля рублевых расчетов за экспорт в Европу в последний летний месяц выросла на 4 процентных пункта, до 53,1%. Показатель приблизился к зафиксированному в июне историческому максимуму — 53,2%. Отмечается, что при этом 34,1% расчетов пришлось на недружественные валюты, еще 12,8% — на другие.
По данным ЦБ, государства Карибского бассейна почти полностью перешли на расчеты за экспорт в рублях. Доля российской валюты за август выросла на 5,5 п. п., до 83,8%. Недружественные валюты использовались в 14,4% расчетов, остальные — в 1,9 процента.
Страны Азии и Африки чаще всего платили за российский экспорт дружественными валютами, доля которых достигла рекордных 40,6% в Азии и максимальных 78,8% в Африке. Рубль занял в расчетах этих регионов второе место (36% и 11,5% соответственно)
При этом в Америке «токсичные» валюты использовались в 76,7% расчетов за российские товары. Доля рубля составила около 20,6%, юаня — 2,7%. Похожая ситуация сложилась в Океании: на недружественные валюты пришлось 50,2% расчетов в августе, на рубль — 48%.
Между тем в ЦБ заявили, что реальный эффективный курс рубля за девять месяцев 2023 года упал на 29,7%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Светлана Лобода исполнила русские песни на корпоративе в Дубае
- СМИ: Налоговая и полиция проверят российский бизнес Лаймы Вайкуле
- Число туристов из РФ в Таджикистане выросло на 30% с начала года
- Историк моды Васильев намекнул на возможное возвращение на Первый канал
- Пашинян: Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном
- Мусульмане выразили сомнение в халяльности шоколада «Аленка»
- Минтруд обнаружил более 663 тысяч неформально работающих россиян
- Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях
- «Пытаемся спасти все, что можно»: Путин и Орбан встретились в Китае
- В Херсонской области задержали украинского наводчика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru