Европа в августе оплатила более половины российского экспорта в рублях

Агентство подсчитало, что доля рублевых расчетов за экспорт в Европу в последний летний месяц выросла на 4 процентных пункта, до 53,1%. Показатель приблизился к зафиксированному в июне историческому максимуму — 53,2%. Отмечается, что при этом 34,1% расчетов пришлось на недружественные валюты, еще 12,8% — на другие.

По данным ЦБ, государства Карибского бассейна почти полностью перешли на расчеты за экспорт в рублях. Доля российской валюты за август выросла на 5,5 п. п., до 83,8%. Недружественные валюты использовались в 14,4% расчетов, остальные — в 1,9 процента.

Страны Азии и Африки чаще всего платили за российский экспорт дружественными валютами, доля которых достигла рекордных 40,6% в Азии и максимальных 78,8% в Африке. Рубль занял в расчетах этих регионов второе место (36% и 11,5% соответственно)

При этом в Америке «токсичные» валюты использовались в 76,7% расчетов за российские товары. Доля рубля составила около 20,6%, юаня — 2,7%. Похожая ситуация сложилась в Океании: на недружественные валюты пришлось 50,2% расчетов в августе, на рубль — 48%.

Между тем в ЦБ заявили, что реальный эффективный курс рубля за девять месяцев 2023 года упал на 29,7%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

