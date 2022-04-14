В России увидели проблему в отказе Египта от российской пшеницы
Представитель РАНХиГС Василий Узун в эфире НСН рассказал, что другие страны смогут легко заменить Россию на египетском рынке пшеницы.
Поставки пшеницы из РФ в Египет из-за проблем с логистикой смогут заменить США, Канада, Аргентина и другие страны, но полный отказ от российской продукции станет большой проблемой для России. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
Ранее стало известно, что Египет подписал контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы с некоторыми европейскими государствами. До этого основными экспортерами такого товара для Каира были Россия и Украина, но из-за спецоперации цепочки поставок нарушились. По словам Узуна, поставки пшеницы из России действительно смогут заменить другие страны.
«Европа, США, Канада легко смогут покрыть такой объем. Украина тоже могла бы заменить российские поставки пшеницы, но из-за сложной ситуации она, наверно, в этом году либо вообще не будет поставлять, либо сократит поставки. Также поставки зерна из России могли бы заменить Аргентина, Франция. Объем в 350 тысяч тонн легко найти», - объяснил он.
При этом представитель РАНХиГС добавил, что это не большие цифры.
«Египет импортирует очень много зерна, примерно более десяти миллионов тонн. В основном это зерно для хлеба. Мы поставляем очень много пшеницы. Рацион в Египте в основном состоит из хлеба, половина которого поступается из России. Это главный продукт, обеспечивающий калорийность. Но заключение Египтом контрактов с другими странами неприятно. К тому же, если последует полный отказ от российской пшеницы – для нас это будет большая проблема», - заключил Узун.
Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что импорт в России сократится на 35% в этом году, необходимо стимулировать его для повышения спроса на валюту.
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