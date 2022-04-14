В России увидели проблему в отказе Египта от российской пшеницы

Ранее стало известно, что Египет подписал контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы с некоторыми европейскими государствами. До этого основными экспортерами такого товара для Каира были Россия и Украина, но из-за спецоперации цепочки поставок нарушились. По словам Узуна, поставки пшеницы из России действительно смогут заменить другие страны.

«Европа, США, Канада легко смогут покрыть такой объем. Украина тоже могла бы заменить российские поставки пшеницы, но из-за сложной ситуации она, наверно, в этом году либо вообще не будет поставлять, либо сократит поставки. Также поставки зерна из России могли бы заменить Аргентина, Франция. Объем в 350 тысяч тонн легко найти», - объяснил он.

При этом представитель РАНХиГС добавил, что это не большие цифры.