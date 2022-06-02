«Европа переедала!»: Депутат нашел плюсы в сокращении урожая в мире
Россию крайне сложно заменить на рынке производства удобрений, из-за этого цены на зерно будут расти. Однако снижение урожайности полезно для перегруженных мировых почв, заявил в эфире НСН депутат Сергей Лисовский.
Продовольствие в мире сильно подорожает из-за отказа от недорогих российских удобрений, однако угроза мирового голода несколько преувеличена, отметил член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее доцент РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал мировой голод из-за дефицита российских удобрений. По словам эксперта, Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а морские порты для вывоза этих товаров попали под санкции. При этом 31 мая Россия продлила до конца года ограничения на вывоз минеральных удобрений.
«Доля российских удобрений на мировом рынке была до 30%, это очень серьезно. Если взять любой учебник по экономике, то для дестабилизации рынка достаточно 5% рынка исключить из оборота. Понятно, сейчас не 30% уйдет, потому что все равно мы продаем удобрения, но снизится процентов на 10. И потом, надо понимать, что российские удобрения были очень дешевыми, производители используют дешевый газ, субсидии государственные, а потом это все продают западным компаниям, снижая цены на свою продукцию, в то же время для российских покупателей постоянно их повышая. В этом году на 20% им правительство согласовало повышение цены. После этого они, конечно, яхты по 1,5 млрд долларов покупали себе на средства наших крестьян, которые сейчас конфисковали, но нам от этого не легче. Заменить [российские удобрения] непонятно, кто сможет, потому что требуется серьезное потребление энергоресурсов, того же газа, а газ будет в цене расти. Поэтому вряд ли кто-то удобрениями займется не в России или в Беларуси, имеющих доступ к дешевому газу. И дело тут не только в объеме, но и в том, что не будет демпинга», - объяснил бывший сенатор.
Лисовский напомнил, что отказ от такого количества удобрений имеет и положительную сторону. При этом справиться с голодом в беднейших странах мира политик предложил богатым государствам ЕС и США.
«Проблема на мировом рынке уже не такая острая, удобрения все равно продаются, их меньше, но я не верю, что будет голод. Будет снижение урожайности, но это тоже плюс, потому что во всем мире, и у нас в том числе, происходит интенсификация производства, в результате чего уничтожается почвенный слой, что в конечном итоге привело бы к глобальным проблемам. И сейчас этот процесс будет замедлен за счет снижения безудержного использования наших почв – и российских, и во всем мире. За счет снижения урожайности предложения на рынке будет ниже, и цена будет расти. Те, кто использовал зерновые культуры достаточно неэкономно, теперь будут думать. Но та же Европа, Америка – они все переедали, теперь будут меньше есть, более внимательно относиться к своему рациону, но голодом это не назовешь. В отношении более бедных стран – ну, пора западным компаниям подумать о реальной помощи тем же странам Африки, а не только декларировать различные гуманные идеи», - подытожил депутат.
Ранее поставка российского продовольствия и удобрений для стабилизации ситуации на глобальных рынках стала темой разговора первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Песков предупредил, что применение оружия против РФ усугубит ситуацию на Украине
- В Кремле заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток
- В России началась распродажа «белая пятница»
- Песков заявил, что Россия не намерена закрывать окно в Европу
- Бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту»
- Мадрид стал пивной столицей мира
- СМИ: Дорожную карту вывоза зерна из Украины по морю утвердят в Стамбуле
- Чемезов: «Ростех» планирует запустить более 110 самолетов до 2025 года
- Путин повысил в звании главу МЧС Куренкова
- Модернизацией и цифровизацией ЖКХ займётся холдинг «Швабе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru