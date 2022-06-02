«Европа переедала!»: Депутат нашел плюсы в сокращении урожая в мире

Россию крайне сложно заменить на рынке производства удобрений, из-за этого цены на зерно будут расти. Однако снижение урожайности полезно для перегруженных мировых почв, заявил в эфире НСН депутат Сергей Лисовский.

Продовольствие в мире сильно подорожает из-за отказа от недорогих российских удобрений, однако угроза мирового голода несколько преувеличена, отметил член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее доцент РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал мировой голод из-за дефицита российских удобрений. По словам эксперта, Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а морские порты для вывоза этих товаров попали под санкции. При этом 31 мая Россия продлила до конца года ограничения на вывоз минеральных удобрений.

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«Доля российских удобрений на мировом рынке была до 30%, это очень серьезно. Если взять любой учебник по экономике, то для дестабилизации рынка достаточно 5% рынка исключить из оборота. Понятно, сейчас не 30% уйдет, потому что все равно мы продаем удобрения, но снизится процентов на 10. И потом, надо понимать, что российские удобрения были очень дешевыми, производители используют дешевый газ, субсидии государственные, а потом это все продают западным компаниям, снижая цены на свою продукцию, в то же время для российских покупателей постоянно их повышая. В этом году на 20% им правительство согласовало повышение цены. После этого они, конечно, яхты по 1,5 млрд долларов покупали себе на средства наших крестьян, которые сейчас конфисковали, но нам от этого не легче. Заменить [российские удобрения] непонятно, кто сможет, потому что требуется серьезное потребление энергоресурсов, того же газа, а газ будет в цене расти. Поэтому вряд ли кто-то удобрениями займется не в России или в Беларуси, имеющих доступ к дешевому газу. И дело тут не только в объеме, но и в том, что не будет демпинга», - объяснил бывший сенатор.

Лисовский напомнил, что отказ от такого количества удобрений имеет и положительную сторону. При этом справиться с голодом в беднейших странах мира политик предложил богатым государствам ЕС и США.

«Проблема на мировом рынке уже не такая острая, удобрения все равно продаются, их меньше, но я не верю, что будет голод. Будет снижение урожайности, но это тоже плюс, потому что во всем мире, и у нас в том числе, происходит интенсификация производства, в результате чего уничтожается почвенный слой, что в конечном итоге привело бы к глобальным проблемам. И сейчас этот процесс будет замедлен за счет снижения безудержного использования наших почв – и российских, и во всем мире. За счет снижения урожайности предложения на рынке будет ниже, и цена будет расти. Те, кто использовал зерновые культуры достаточно неэкономно, теперь будут думать. Но та же Европа, Америка – они все переедали, теперь будут меньше есть, более внимательно относиться к своему рациону, но голодом это не назовешь. В отношении более бедных стран – ну, пора западным компаниям подумать о реальной помощи тем же странам Африки, а не только декларировать различные гуманные идеи», - подытожил депутат.

Ранее поставка российского продовольствия и удобрений для стабилизации ситуации на глобальных рынках стала темой разговора первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию.

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ТЕГИ:АфрикаЗерноСанкцииЕвропа
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