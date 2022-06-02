«Европа переедала!»: Депутат нашел плюсы в сокращении урожая в мире

Продовольствие в мире сильно подорожает из-за отказа от недорогих российских удобрений, однако угроза мирового голода несколько преувеличена, отметил член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее доцент РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал мировой голод из-за дефицита российских удобрений. По словам эксперта, Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а морские порты для вывоза этих товаров попали под санкции. При этом 31 мая Россия продлила до конца года ограничения на вывоз минеральных удобрений.