Еврокомиссия выделила Украине €600 млн на борьбу с последствиями COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи в рамках программы борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Об этом заявил заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, это первый транш, который подтверждает солидарность и сотрудничество ЕС с Украиной.

Кроме того, Домбровскис пожелал правительству Украины в будущем году выполнить программу реформ для того, чтобы повысить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и сблизить страну с Евросоюзом.

Напомним, Евросоюз с 2014 года выделил Украине в общей сложности €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов.