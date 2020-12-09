Еврокомиссия выделила Украине €600 млн на борьбу с последствиями COVID-19
Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи в рамках программы борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Об этом заявил заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, это первый транш, который подтверждает солидарность и сотрудничество ЕС с Украиной.
Кроме того, Домбровскис пожелал правительству Украины в будущем году выполнить программу реформ для того, чтобы повысить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и сблизить страну с Евросоюзом.
Напомним, Евросоюз с 2014 года выделил Украине в общей сложности €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов.
Между тем, в сентябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева.
«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — сообщается в отчёте, опубликованном на сайте объединения.
Кроме того, Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке реформ, поскольку сейчас темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
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