Еврокомиссия выделила Украине €600 млн на борьбу с последствиями COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи в рамках программы борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Об этом заявил заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, это первый транш, который подтверждает солидарность и сотрудничество ЕС с Украиной.

Кроме того, Домбровскис пожелал правительству Украины в будущем году выполнить программу реформ для того, чтобы повысить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и сблизить страну с Евросоюзом.

Напомним, Евросоюз с 2014 года выделил Украине в общей сложности €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов.

На Украине исключили получение кредита от МВФ в 2020 году

Между тем, в сентябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева.

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — сообщается в отчёте, опубликованном на сайте объединения.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке реформ, поскольку сейчас темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусДеньгиУкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры