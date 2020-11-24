На Украине исключили получение кредита от МВФ в 2020 году
Украина до конца 2020 года не успеет получить деньги от Международного валютного фонда, заявил в эфире телеканала ICTV советник главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов.
Он отметил, что Украина не успевает «физически и календарно» получить транш от МВФ. Милованов добавил, что сейчас на Украине идет поиск решений для получения средств от других структур, в том числе из средств финансовых рынков.
Кредитование экономики Украины происходит параллельно с выполнением политических и экономических требований. Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель, комментируя вопрос о выдаче денег Украине, заявил, что «Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат». Он добавил, что темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились.
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