Еврокомиссия: ВВП России в 2023 году снизится на 0,9%

По данным экспертов, по итогам текущего года российская экономика снизится на 0,9%. При этом осенью 2022 года аналитики прогнозировали спад ВВП на 3,2%.

Также Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российского ВВП России в следующем году: с ожидавшихся 0,9% до 1,3%.

Между тем Банк России оценил спад ВВП страны в первом квартале года в 2,3%. При этом регулятор ожидает, что во втором квартале экономика вырастет на 4,2%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023 года ВВП существенно увеличится, напоминает Ura.ru.

