Еврокомиссия: В ЕС началась глубочайшая в истории рецессия

В Европейском союзе началась самая серьёзная и глубокая рецессия за всю историю его существовани из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. Он обнародовал весенний прогноз Еврокомиссии по экономическому положению.

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По оценке исполнительного органа Евросоюза, экономическое падание на территории стран, входящих в ЕС в текущем году может достичь 7,4%, а в зоне евро показатель рецессии может быть ещё больше - 7,7%, передает ТАСС.

Как подчеркнул Джентилоне, восстановление основных показателей может начаться не раньше 2021 года, причём в целом это подъём не сможет компенсировать общий спад.

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