Еврокомиссия: В ЕС началась глубочайшая в истории рецессия

По оценке исполнительного органа Евросоюза, экономическое падание на территории стран, входящих в ЕС в текущем году может достичь 7,4%, а в зоне евро показатель рецессии может быть ещё больше - 7,7%, передает ТАСС.

Как подчеркнул Джентилоне, восстановление основных показателей может начаться не раньше 2021 года, причём в целом это подъём не сможет компенсировать общий спад.

