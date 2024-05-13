ЦБ: Годовая инфляция в РФ по итогам второго квартала 2024 года составит 7,7%
Годовая инфляция в России по итогам второго квартала 2024 года будет на уровне 7,7%, следует из комментария Банка России к макропрогнозу.
Из документа следует, что в первом квартале 2024 года инфляция также составила 7,7%. В квартальном сравнении инфляция во втором квартале составит 4,6%, при этом в первом квартале показатель составлял 5,7%.
Также из прогноза регулятора следует, что текущая денежно-кредитная политика снизит годовую инфляцию до 4,3-4,8% в 2024 году. К 2025 году показатель вернется к 4%.
Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляция в стране замедляется. Как добавил глава государства, обрабатывающая отрасль в России «уже традиционно» демонстрирует более высокие темпы развития, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru