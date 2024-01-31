Еврокомиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины до июня 2025 года. Об этом рассказал на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По его словам, это делается в соответствии с обязательствами Евросоюза поддерживать Украину.

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Схинас отметил, что Еврокомиссия учитывает то, что отмена пошлин может оказать неблагоприятное влияние на экономику некоторых стран ЕС. Одновременно ЕК предложила усилить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции Евросоюза.

Фермеры вышли на массовый митинг в Польше 24 января из-за наплыва украинских сельскохозяйственных товаров. Забастовка затронула как минимум 150 польских населенных пунктов.

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ФОТО: РИА Новости
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