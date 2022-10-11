Еврокомиссия оценила ущерб от введения новых антироссийских санкций в €123 млрд

По данным издания, ограничения затрагивают объемы двусторонней торговли России и стран ЕС — импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, которые стали невозможны из-за санкций.



Евросоюз ранее сообщил, что новые ограничения затронут поставки из России на €7 млрд;ограничения на импорт составят около €90 млрд, пишет Газета.ру. В эту сумму включены поставки нефти и нефтепродуктов из РФ на €65 млрд, которые в связи с санкциями должны прекратиться к началу следующего года.



На минувшей неделе ЕС утвердил очередной, восьмой пакет антироссийских санкций. Меры предусматривают введение потолка цен на нефть из РФ, ряд дополнительных ограничений на ввоз товаров из России и экспорт из Европы, отмечает телеканал «360».

