ЕЦБ анонсировал запуск тестирования цифрового евро с 1 ноября

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о начале тестирования цифрового евро с 1 ноября 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Тестовый этап продлится два года. За это время ЕЦБ доработает свод правил и завершит создание инфраструктуры для цифровой валюты.

Жители стран - членов Евросоюза смогут совершать электронные платежи без комиссии. Посредниками в оплате между гражданами и предприятиями станут банки.

В России с 1 августа заработал закон о цифровом рубле. Платежное средство выпускается Центробанком и обеспечивается его резервами. Тестирование новой формы денег началось 15 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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