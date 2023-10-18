ЕЦБ анонсировал запуск тестирования цифрового евро с 1 ноября
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о начале тестирования цифрового евро с 1 ноября 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Тестовый этап продлится два года. За это время ЕЦБ доработает свод правил и завершит создание инфраструктуры для цифровой валюты.
Жители стран - членов Евросоюза смогут совершать электронные платежи без комиссии. Посредниками в оплате между гражданами и предприятиями станут банки.
В России с 1 августа заработал закон о цифровом рубле. Платежное средство выпускается Центробанком и обеспечивается его резервами. Тестирование новой формы денег началось 15 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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