Доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже

Евро и доллар обновили исторические максимумы к рублю. В ходе торгов на Мосбирже американская валюта в момент преодолела отметку 115 рублей, европейская – 122.

Сейчас произошла небольшая коррекция по доллару - на момент написания заметки он торгуется в районе 106 рублей, евро - 115,4 рубля. Ситуация на внутреннем валютном рынке остается сильно нестабильной на фоне санкций ряда стран против финансовой системы России из-за событий на Украине.

Центробанк ввёл сегодня комиссию не менее 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже при сделках, которые осуществляются через брокерские счета. Как заявил регулятор, такая мера выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что кредитные организации имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

