«Распад общества»: Экс-министра труда насторожили данные о 40% россиян-одиночек
Женщины-одиночки и мужчины-одиночки совершенно по-разному тратят деньги, к тому же люди часто выбирают одиночество из-за сложного финансового положения, заявил НСН Сергей Калашников.
Не существует универсального финансового продукта для одиночек, тем более, что накопительство не является характерной чертой этого слоя населения, а траты мужчин и женщин колоссально различаются. Об этом НСН заявил экс-министр труда Сергей Калашников.
В опубликованном докладе Центробанка исследователи заявили, что уже 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году. В будущем их, скорее всего, будет еще больше. В связи с этим эксперты предлагают разработать финансовые продукты для одиночек и стимулировать сбережения через налоговые льготы. Калашников отметил, что подобная статистика производит удручающий эффект.
«Если это правда, то речь идет, в общем-то, о распаде общества. Это не просто экономический эффект, но и социальный. Если взять экономическую сторону, то, конечно, одиночка менее активен, чем семья. Семья вынуждена тратить на детей, на прихоти жены и так далее. Покупательские интересы одиночек, безусловно, ниже, чем покупательские интересы семьи. Можно предположить, что увеличение количества атомарных семей связано с тем, что люди ищут наиболее выгодную модель поведения. Когда денег нет, то лучше быть с самим собой и тратить только на себя», - рассказал он.
Калашников подчеркнул, что одинокие люди не склонны к накоплениям, так как не строят долгосрочных планов, но при этом совершают больше спонтанных покупок и могут позволить себе дорогие поездки.
«Я не уверен, что накопительство является характерной чертой поведения одиночек. Дело в том, что уже сам факт одиночки предполагает, что он не смотрит в будущее. А если он направлен в будущее, то он будет больше тратить на себя. Лучше одеваться, бывать в престижных местах, ездить на курорты и так далее. Он в поиске и хочет найти достойную пару. Это не вопрос экономики, это вопрос психологии. С одной стороны, безусловно, государственная экономика должна строиться на учете реальных потребностей отдельных слоев населения. А с другой стороны, понятно, что никаких универсальных рецептов здесь быть не может. Нет специального продукта для одиночек. Вы можете представить себе расходы женщины-одиночки и мужчины-одиночки? Это небо из земля. Поэтому надо этим скрупулезно заниматься. Я думаю, здесь общая концепция заключается в том, чтобы люди просто несли деньги в банк», - пояснил он.
Ранее стало известно, что за 2024 год граждане РФ приобрели в Москве 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей – что стало самым высоким показателем за всю историю рынка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии
- Аэропорт Самары приостановил работу
- Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
- «Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
- Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
- Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
- Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
- Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
- Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
- ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru