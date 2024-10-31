«Распад общества»: Экс-министра труда насторожили данные о 40% россиян-одиночек

Не существует универсального финансового продукта для одиночек, тем более, что накопительство не является характерной чертой этого слоя населения, а траты мужчин и женщин колоссально различаются. Об этом НСН заявил экс-министр труда Сергей Калашников.

В опубликованном докладе Центробанка исследователи заявили, что уже 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году. В будущем их, скорее всего, будет еще больше. В связи с этим эксперты предлагают разработать финансовые продукты для одиночек и стимулировать сбережения через налоговые льготы. Калашников отметил, что подобная статистика производит удручающий эффект.