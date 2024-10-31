Набиуллина назвала заблуждением слова о влиянии повышения ставки на рост цен

Заявления о том, что повышение ключевой ставки ЦБ ведет к росту цен в стране, являются заблуждением, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она отметила, что рассуждения о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, противоречат не только логике, но и опыту других стран. По ее словам, в таком случае растут лишь процентные расходы у компаний, которые в среднем составляют в расходах максимум 5%.