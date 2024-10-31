Набиуллина назвала заблуждением слова о влиянии повышения ставки на рост цен

Заявления о том, что повышение ключевой ставки ЦБ ведет к росту цен в стране, являются заблуждением, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она отметила, что рассуждения о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, противоречат не только логике, но и опыту других стран. По ее словам, в таком случае растут лишь процентные расходы у компаний, которые в среднем составляют в расходах максимум 5%.

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По ее словам, недостаток производственных мощностей сегодня является главным барьером для роста российской экономики.

Как отметила глава ЦБ, в стране ограничены возможности быстрого наращивания промышленного производства. По словам Набиуллиной, повсеместно нарастал дефицит трудовых ресурсов, к середине года безработица опустилась до 2,4%. Вместе с тем Набиуллина высказала мнение, что рост экономики будет продолжаться, однако «более умеренными» темпами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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