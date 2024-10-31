Набиуллина: ЦБ РФ продолжит добиваться инфляции в размере 4%

По её словам, только в этом случае возможна ценовая стабильность.

«Устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета в 4%, не допуская компромиссов», - подчеркнула глава регулятора.

Она также добавила, что инфляция – это вычет из зарплаты граждан, поэтому так важно не допустить её разгона.

Ранее Набиуллина назвала главный барьер для роста экономики России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

