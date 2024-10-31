Набиуллина: ЦБ РФ продолжит добиваться инфляции в размере 4%
Инфляцию в размере 4% можно считать максимально возможной, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».
По её словам, только в этом случае возможна ценовая стабильность.
«Устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета в 4%, не допуская компромиссов», - подчеркнула глава регулятора.
Она также добавила, что инфляция – это вычет из зарплаты граждан, поэтому так важно не допустить её разгона.
Ранее Набиуллина назвала главный барьер для роста экономики России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru