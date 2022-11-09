«Это не зомби-апокалипсис!»: В России развеяли страшилки Bloomberg о скупке золота
Россия покупает золото из-за санкций, Китай готовится к торговой войне, при этом россияне не падки на благородные металлы, в отличие от индусов и арабов, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Россия скупает золото из-за санкций и невозможности его экспортировать, и в этом нет ничего необычного, сказал в интервью НСН экономист Денис Ракша.
Ранее колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг указал на наращивание запасов золота Россией и Китаем, сравнив его с подготовкой к «зомби-апокалипсису».
«Россия и Китай покупают золото по разным причинам. Золото добывают частные компании, а потом они его могут продать либо нашим банкам или Центробанку, либо на экспорт. Продать его на экспорт традиционным покупателям они сейчас не могут никуда, кроме как в Китай. Золото продают Центробанку, а ему его не во что его вкладывать, потому что против всех резервных валют действуют санкции. Но все вкладывать в юань тоже не кошерно, поэтому золото остается», - разъяснил Ракша.
По его словам, Китай пытается диверсифицировать резервы на фоне кризиса и возможной торговой войны с США.
«У Китая история не такая, как у России, но отчасти похожая. Во-первых, у Китая есть доступ к российскому золоту, а во-вторых им тоже нужно диверсифицировать свои резервы, долю доллара в которых они давно снижают. А снижать ее можно, прежде всего, в пользу золота. Конечно, все опасаются складывать яйца в одну корзину, пытаются диверсифицировать, снизить риски и захеджироваться от всего на свете, а инструментов не так много. Китай с одной стороны находится на грани кризиса, а с другой – на грани новой торговой войны с американцами, и понятно, почему скупает золото», - указал экономист.
При этом Ракша отметил, что россияне «не падки» на золото, и на них его скупка государством никак не скажется.
«Это следствие общей ситуации. Против российского золота ввели санкции, мы не можем его экспортировать, поэтому Центробанку приходится его покупать. Само по себе это на гражданах никак не отражается. При этом у нас население не очень-то падко на золото в качестве инструмента сбережения, в отличие от Индии или стран Ближнего Востока. Есть, конечно, любители, но его не сметают, и они не смогут скупить все добываемое в России золото», - заключил собеседник НСН.
Колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг отметил, что в сентябре центральные банки стран мира скупили 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с покупками за год. По его мнению, это похоже на то, как перед «зомби-апокалипсисом» люди хотят «набить дом консервами, оружием и раздобыть побольше слитков».
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что россиянам сегодня следует отказаться от перевода сбережений в доллары, вкладываясь при этом в рубли и золото.
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