«Это не зомби-апокалипсис!»: В России развеяли страшилки Bloomberg о скупке золота

Россия скупает золото из-за санкций и невозможности его экспортировать, и в этом нет ничего необычного, сказал в интервью НСН экономист Денис Ракша.

Ранее колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг указал на наращивание запасов золота Россией и Китаем, сравнив его с подготовкой к «зомби-апокалипсису».