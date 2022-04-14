Это не самолеты: В Госдуме поспорили с Матвиенко о проблемах с гвоздями
Владимир Гутенев сказал в эфире НСН, что не знает об импорте гвоздей, а Максим Третьяков назвал более «страшной» проблемой самолеты.
Если в России возникнут проблемы с гвоздями, они будут легко решены за счет собственного производства, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что для нее стало открытием, то что «мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», а импортируем их. Гутенев заявил, что у него такой информации нет.
«Если такая ситуация и существует, то только за счет того, что крайне простой продукт не является предметом какого-либо регулирования и, скорее всего, из экономической целесообразности те, кто занимается продажей гвоздей или шурупов, закупали там, где считали нужным. Если у нас возникнут какие-то проблемы с гвоздями, необходимые объемы достаточно легко будут выпускаться», - сказал Гутенев.
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА» Максим Третьяков в интервью «Радиоточке НСН» предложил три варианта создания конкурентоспособности российских гвоздей с китайскими.
«Здесь несколько вариантов, что делать. Вы просто закрываете рынок и говорите, что гвозди отечественные. Либо за счет импортных пошлин, либо за счет прямого запрета завозить гвозди. Еще вариант - надо обвалить курс до 200 рублей за доллар и сделать металл, который продается на внутреннем рынке, сильно дешевле, чем этот же металл, который уходит на экспорт в Китай. На гвоздях очень просто: на входе дешевле металл, на выходе дешевле гвозди, и они обыгрывают китайские гвозди по цене. Третий вариант – нужно иметь крупномасштабное производство и производить гвозди дешевле. Но здесь экономика должна быть очень объемной. Чем больше миллиардов гвоздей вы потребляете, тем легче создать огромный завод, где расходы на один гвоздь будут ниже, чем у конкурентов», - сказал Третьяков.
При этом он высказал мнение, что проблемы с гвоздями не так важны, как с отечественными самолетами.
«Гвозди – это хорошая вещь, но вопрос – почему у нас не производятся самолеты, как в СССР? Ввозить гвозди не страшно, страшно, когда нет отечественных гражданских самолетов, а две крупнейших мировых компании сказали вам: «Давай, до свидания». Россия серьезно зависит от импорта, но нет ни одной страны, которая хоть что-то делала бы сама. Это не проблема России, а современный уровень организации рыночной экономики и система мирового разделения труда», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Валентина Матвиенко призвала накануне привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию». При этом она не назвала страну, откуда Россия импортирует гвозди, предложив «догадаться с трех раз».
Между тем, в Минпромторге РФ заявили, что гвозди в России производятся в достаточном количестве, весь внутренний спрос на них покрывается в полной мере, а импортируется лишь небольшой сегмент мелких или латунных гвоздей. Таким образом, в ведомстве опровергли слова спикера Совфеда.
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