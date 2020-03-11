Эстония заявила об «оглушительно лопнувшем экономическом пузыре»

Чиновник отметил, что кризис скажется в ряде областей экономики, пишет «Утро.ру» со ссылкой на портал ERR. По словам Хельме, банки начнут отзывать кредиты или требовать допобеспечение, балансы предприятий резко сократятся, а предприятия, финансирующие себя выпуском облигаций, не смогут больше это делать.

По мнению эстонского министра, западные страны сегодня находятся гораздо в более сложном положении, чем во время мирового кризиса 2008 года. Он пояснил, что долговая нагрузка европейской экономики сейчас выше, чем 10 лет назад, безработица больше.

«Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», - сказал Хельме.

Между тем президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что у страны есть все возможности для успешного преодоления кризисных явлений. Об этом он заявили в среду на встрече с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Разговор проходит на фоне экономической нестабильности в связи с колебания курсов валют и цен на нефть.

