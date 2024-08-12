«ОФЗ и сбор налогов»: Как Россия будет пополнять дефицитный бюджет в 2026 году
В условиях постоянных расходов, начиная с 2022 года, ситуация с дефицитом бюджета - неизбежна, но не катастрофична, заявил экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин.
Несмотря на прогноз дефицита бюджета в России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения, например, через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
Россия сможет поддерживать нынешний уровень бюджетных трат только в течение примерно пяти лет, сообщил The Economist. Издание пишет, что в РФ активно тратят средства на социальные выплаты и программы поддержки экономики в условиях растущей инфляции. Дубинин отметил, что в документах Центробанка РФ есть прогноз о дефиците бюджета уже в 2026 году, однако ситуация контролируемая.
«В официальных документах Центрального Банка РФ есть прогноз по бюджету на 2024-2026 года. Так, на 2026 год там указано, что объем Фонда национального благосостояния будет равен нулю, резерв будет потрачен. Но это не значит, что невозможно будет занять деньги на рынке через выпуск ОФЗ. Также это не значит, что не будет возможности исполнять бюджет. Дефицит бюджета порядка 2% ВВП. Это не огромный дефицит, есть уверенность, что его вполне возможно профинансировать либо за счет займов ОФЗ, либо за счет сбора налогов. Плюс ко всему более высокая инфляция дает повышенный НДС. Ситуация постоянного дефицита за последние годы не является критичной. В условиях увеличения бюджетных расходов, начиная с 2022 года, - это неизбежность, но не катастрофа», - пояснил он.
Ранее стало известно, что Минфину РФ поручено направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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