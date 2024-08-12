«ОФЗ и сбор налогов»: Как Россия будет пополнять дефицитный бюджет в 2026 году

Несмотря на прогноз дефицита бюджета в России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения, например, через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

Россия сможет поддерживать нынешний уровень бюджетных трат только в течение примерно пяти лет, сообщил The Economist. Издание пишет, что в РФ активно тратят средства на социальные выплаты и программы поддержки экономики в условиях растущей инфляции. Дубинин отметил, что в документах Центробанка РФ есть прогноз о дефиците бюджета уже в 2026 году, однако ситуация контролируемая.