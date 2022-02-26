ЕС запретил поставки в Россию товаров и технологий для нефтепереработки и космоса
Евросоюз запретит поставки в Россию товаров и технологий для нефтепереработки, а также товаров для использования в авиационной или космической промышленности. Соответствующие документы опубликованы в официальном журнале ЕС.
Брюссель запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать для использования в РФ товары и технологии, подходящие для использования в нефтеперерабатывающей, авиационной или космической отрасли. Требование касается товаров и технологий с происхождением в ЕС и вне стран союза.
Решение Евросоюза будет действовать до 31 июля 2022 года, сообщество предусматривает возможность его корректировки.
Санкции ЕС связаны со специальной военной операцией на Украине, которую Россия проводит для защиты Донбасса.
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