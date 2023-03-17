ЕС выделит Киеву второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро

Евросоюз выделит Украине новый транш помощи на сумму 1,5 млрд евро. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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«Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в €1,5 млрд», — написал замглавы ЕК в Twitter.

Ожидается, что средства будут выделены на следующей неделе.

Ранее Эстония заявила о намерении направить Киеву очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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