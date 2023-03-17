ЕС выделит Киеву второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро
17 марта 202312:02
Евросоюз выделит Украине новый транш помощи на сумму 1,5 млрд евро. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в €1,5 млрд», — написал замглавы ЕК в Twitter.
Ожидается, что средства будут выделены на следующей неделе.
Ранее Эстония заявила о намерении направить Киеву очередной пакет военной помощи почти на 500 тысяч евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru