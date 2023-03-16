В США сообщили о новом пакете военной помощи Украине

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием. Кирби отметил, что США не согласуют с действиями других стран передачу техники Украине.

Ранее сообщалось, что в Республиканской партии США началась «гражданская война» из-за определения подхода к конфликту на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаСША

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