В США сообщили о новом пакете военной помощи Украине
16 марта 202322:13
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием. Кирби отметил, что США не согласуют с действиями других стран передачу техники Украине.
Ранее сообщалось, что в Республиканской партии США началась «гражданская война» из-за определения подхода к конфликту на Украине.
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16 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru