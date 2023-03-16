В США сообщили о новом пакете военной помощи Украине

По его словам, Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием. Кирби отметил, что США не согласуют с действиями других стран передачу техники Украине.

Ранее сообщалось, что в Республиканской партии США началась «гражданская война» из-за определения подхода к конфликту на Украине.

