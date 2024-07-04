ЕС ввел предварительные импортные пошлины на китайские электромобили

Евросоюз ввел предварительные временные импортные пошлины на электромобили из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Еврокомиссия допустила введение пошлин на электромобили из Китая

«Комиссия сегодня ввела... временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая», — указали в ЕК.

Отмечается, что такие пошлины обеспечиваются гарантией и могут взиматься «при определенных обстоятельствах только после принятия решения о введении окончательных пошлин». Брюссель продолжит контакты с Пекином по поиску решений, приемлемых для обеих сторон.

Ранее ЕС восстановил до конца года ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.

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ФОТО: РИА Новости
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