ЕС ввел предварительные импортные пошлины на китайские электромобили
Евросоюз ввел предварительные временные импортные пошлины на электромобили из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
«Комиссия сегодня ввела... временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая», — указали в ЕК.
Отмечается, что такие пошлины обеспечиваются гарантией и могут взиматься «при определенных обстоятельствах только после принятия решения о введении окончательных пошлин». Брюссель продолжит контакты с Пекином по поиску решений, приемлемых для обеих сторон.
Ранее ЕС восстановил до конца года ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС ввел предварительные импортные пошлины на китайские электромобили
- ОП Москвы: жители столицы должны иметь возможность всех видов голосования
- СМИ: Певица Анны Asti просит за корпоратив более 9,5 миллиона рублей
- Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля с 1 сентября
- Иран предложил создать полицию Шанхайской организации сотрудничества
- Летом или зимой: Россиянам рассказали, когда выгоднее арендовать жилье
- Депутат Толмачев призвал создать список вредных для психики детей видеоигр
- Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость
- Госдума запросила «быстрее» у СК инициативы по миграционному законодательству
- Телеведущего Шаца оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru