ЕС ввел предварительные импортные пошлины на китайские электромобили

«Комиссия сегодня ввела... временные компенсационные пошлины на импорт автомобилей с аккумуляторными электрическими батареями из Китая», — указали в ЕК.

Отмечается, что такие пошлины обеспечиваются гарантией и могут взиматься «при определенных обстоятельствах только после принятия решения о введении окончательных пошлин». Брюссель продолжит контакты с Пекином по поиску решений, приемлемых для обеих сторон.

Ранее ЕС восстановил до конца года ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.

