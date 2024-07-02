ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и яйца

Решение было принято в связи с превышением лимитов импорта. Ограничения вступают в силу со дня публикации — с 2 июля — и будут действовать до 31 декабря.

Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Джил анонсировал возвращение импортных квот и пошлины на куриные яйца с Украины, напоминает RT.

Кроме того, в июне в Евросоюзе восстановили ввозные пошлины на украинский овес.

