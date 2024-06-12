Еврокомиссия допустила введение пошлин на электромобили из Китая

По его словам, в этой связи могут быть введены импортные пошлины в размере от 17% до 38%, которые начнут действовать уже с 4 июля.

В министерстве коммерции Китая указали, что в случае принятия такого решения будет нанесён ущебр как законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, так и глобальной цепочке поставок в автопромышленности, в том числе внутри Евросоюза.

«Китай... непоколебимо примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», - заключили в ведомстве.

Ранее Минпромторг РФ предложил запретить госзакупки иностранных транспортных средств с электродвигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

