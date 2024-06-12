Еврокомиссия допустила введение пошлин на электромобили из Китая
Еврокомиссия выявила нарушения в отношении «несправедливой» господдержки в отношении импортируемых в Евросоюз китайских электромобилей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.
По его словам, в этой связи могут быть введены импортные пошлины в размере от 17% до 38%, которые начнут действовать уже с 4 июля.
В министерстве коммерции Китая указали, что в случае принятия такого решения будет нанесён ущебр как законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, так и глобальной цепочке поставок в автопромышленности, в том числе внутри Евросоюза.
«Китай... непоколебимо примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», - заключили в ведомстве.
Ранее Минпромторг РФ предложил запретить госзакупки иностранных транспортных средств с электродвигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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