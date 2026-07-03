В Пакистане 40 человек погибли при падении автобуса в овраг

Автобус упал в овраг на юго-западе Пакистана, в результате погибли 40 человек. Об этом сообщает газета Dawn.

ЧП произошло на границе провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва в горном районе. Отмечается, что автобус выехал из города Кветта с 36 пассажирами и направлялся в Пешавар, по пути в него подсели пассажиры из другого транспортного средства, сломавшегося на дороге.

«Согласно сообщениям, 40 человек погибли и еще 8 получили ранения в результате аварии», - отмечает издание.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Испании автобус врезался в здание и автобусную остановку, пострадали по меньшей мере 46 человек.

