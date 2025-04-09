ЕС с 15 апреля введет торговые тарифы против США
9 апреля 202516:16
Страны ЕС утвердили торговые тарифы в отношении США. Новые пошлины начнут действовать с 15 апреля. Об этом сообщили в Совете ЕС.
Европейские пошлины составят от 10 до 25% на некоторые американские товары, в том числе табак, мотоциклы, птицу, сталь и алюминий. Такие меры поддержали 26 из 27 стран Европы, против высказалась только Венгрия.
В документе отмечается, что тарифы вводятся в ответ на первый блок американских тарифов на сталь и алюминий.
Ранее Китай до 84% поднял дополнительные пошлины на импорт из США. Они начнут действовать с 10 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru