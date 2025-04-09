ЕС с 15 апреля введет торговые тарифы против США

Европейские пошлины составят от 10 до 25% на некоторые американские товары, в том числе табак, мотоциклы, птицу, сталь и алюминий. Такие меры поддержали 26 из 27 стран Европы, против высказалась только Венгрия.

В документе отмечается, что тарифы вводятся в ответ на первый блок американских тарифов на сталь и алюминий.

Ранее Китай до 84% поднял дополнительные пошлины на импорт из США. Они начнут действовать с 10 апреля.







