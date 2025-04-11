ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов

По ее словам, ЕС надеется на заключение «полностью сбалансированного» соглашения с Вашингтоном за 90 дней, на которые президент США Дональд Трамп приостановил действие зеркальных пошлин. В случае, если переговоры провалятся, Европа готова ввести собственные налоги и пошлины, в частности для сферы услуг, например, налог на доходы от цифровой рекламы, который сильно ударит по американским хайтек-корпорациям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в мире и рассчитывает на сотрудничество на фоне вводимых Трампом пошлин. По словам Си, Китай и ЕС должны совместно отстаивать экономическую глобализацию и защищать международную торговлю.



