ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов
Евросоюз может ввести налоги и пошлины для американских технологических гигантов, если не удастся договориться с США по тарифам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.
По ее словам, ЕС надеется на заключение «полностью сбалансированного» соглашения с Вашингтоном за 90 дней, на которые президент США Дональд Трамп приостановил действие зеркальных пошлин. В случае, если переговоры провалятся, Европа готова ввести собственные налоги и пошлины, в частности для сферы услуг, например, налог на доходы от цифровой рекламы, который сильно ударит по американским хайтек-корпорациям.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в мире и рассчитывает на сотрудничество на фоне вводимых Трампом пошлин. По словам Си, Китай и ЕС должны совместно отстаивать экономическую глобализацию и защищать международную торговлю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru