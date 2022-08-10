ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
Литва получила разрешение продолжать транзитные железнодорожные перевозки российского угля и другого твердого топлива в Калининградскую область, несмотря на то что 10 августа начинает действовать пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Европейская комиссия разъяснила, что Литва исключена из запрета. Правда, транспортировка подсанкционной продукции разрешена в ограниченном количестве.
Согласно статистики, обнародованной Еврокомиссией, случаи отклонения заявок на перевозку грузов между Россией и Калининградской областью через территорию Литвы на сегодня единичны и не превышают 5% от общего объёма заявок, передает агентство BNS. Так, за первые пять месяцев текущего года через Литву в Калининград из российских регионов был перевезен один миллион тонн угля.
Великобритания и Евросоюз со среды, 10 августа прекратили закупки российского угля в рамках ограничительных мер, введенных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Согласно решению Еврокомиссии, все страны – участницы ЕС обязаны соблюдать запрет на импорт российского угля, несмотря на энергетический кризис.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта
- В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
- ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
- Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
- Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов
- В Испании соцслужбы забрали двоих детей у гражданки России
- Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро
- Зеленский после взрывов в Крыму заявил о намерении вернуть полуостров
- Саудовский дипломат умер во время выступления на конференции в Египте
- Более 23,7 тысяч случаев СOVID выявлено в РФ впервые с марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru