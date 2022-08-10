ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград

Литва получила разрешение продолжать транзитные железнодорожные перевозки российского угля и другого твердого топлива в Калининградскую область, несмотря на то что 10 августа начинает действовать пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Европейская комиссия разъяснила, что Литва исключена из запрета. Правда, транспортировка подсанкционной продукции разрешена в ограниченном количестве.

Согласно статистики, обнародованной Еврокомиссией, случаи отклонения заявок на перевозку грузов между Россией и Калининградской областью через территорию Литвы на сегодня единичны и не превышают 5% от общего объёма заявок, передает агентство BNS. Так, за первые пять месяцев текущего года через Литву в Калининград из российских регионов был перевезен один миллион тонн угля.

Великобритания и Евросоюз со среды, 10 августа прекратили закупки российского угля в рамках ограничительных мер, введенных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Согласно решению Еврокомиссии, все страны – участницы ЕС обязаны соблюдать запрет на импорт российского угля, несмотря на энергетический кризис.

